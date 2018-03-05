اجتماع للجنة دراسة مشروع قانون الموازنة

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة الثالثة، من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة مشروع قانون موازنة 2018، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، والوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، رائد خوري، يوسف فنيانوس، ميشال فرعون، ايمن شقير، جمال الجراح والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

بعد الاجتماع قال حسن خليل: “استكملنا بحث موازنات الوزارات وانجزنا موازنة وزارة الاشغال التي تم تخفيضها بالتراضي بنسبة مقبولة، وبالنسبة لوزارة الصحة تمت المحافظة فيها على المبالغ المتعلقة بالاستشفاء والدواء مع تخفيض للبنود الاخرى”..

وكان الاجتماع بدأ عند الساعة الثانية من بعد الظهر برئاسة حاصباني.