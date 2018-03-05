بتوجيه من الحريري… بلدية بيروت تنظم “بحبك يا لبنان”

افتُتح الإحتفال مساء السبت في شارعي العمري والمعرض اللذين شهدا إستعراضاً للمطبخين اللبناني والأوروبي، حيث تمتّع الحاضرون بتناول أشهى وأشهر المأكولات اللبنانية، الإسبانية، الإيطالية والفرنسية على وقع أغانٍ لعمالقة الفن اللبناني والعالمي قدمتها مواهب تحت إدارة المنتج والموزع جان ماري رياشي أشعلت الأجواء ونالت إعجاب الجمهور.

فقرات عديدة ومتنوعة رافقت الإحتفال الذي نظمته شركة Its. Events وأحياه الـ DJ الشهير Maximus يومي السبت والأحد وشارك فيه العديد من الفنانين والموسيقيين، إضافةً الى شخصيات كرتونية جالت بين الحاضرين زارعةً البسمة على وجوه الكبار والصغار، الذين بدورهم امضوا ساعاتٍ طويلة من المرح.

يوم الأحد كان رياضياً بإمتياز اذ بدأ بصفوف من اللياقة البدنية لعشرات المشاركين وإنتهى كروياً بعد ان تابع آلاف المواطنين مباراة الرياضي والهومنتمن ضمن بطولة لبنان لكرة السلة والتي تم عرضها على شاشات عملاقة في ساحة النجمة وكذلك مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ضمن بطولة الدوري الإسباني حيث غصت المطاعم بالروّاد.

أمّا محبي الموسيقى فقد تجمّعوا في الساحة ليعيد هذا المشهد نبض وسط بيروت مجدداً كما أراده دائماً الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي عُرضت صورًا له في الساحة تجمعه مع أبرز قادة العالم.

رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس جمال عيتاني قال على هامش الإحتفال: “الرئيس سعد الحريري مصرّ على إعادة الحياة الى وسط مدينة بيروت الذي يجمع كل اللبنانيين، لذلك نحن مستمرون في إقامة الإحتفالات والنشاطات لعودة المحلات التجارية الى سابق عهدها والناس الى ساحتهم”.

بدوره قال منسق عام النشاطات في الوسط التجاري عزّت قريطم: “هذا كان مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري وينفذه اليوم الرئيس سعد الحريري الذي يطالبنا دورياً بإقامة نشاطات وإحتفالات لإعادة الأضواء الى مدينة الحب بيروت التي لا يليق بها إلّا الفرح”.