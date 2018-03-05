اوجيرو تعلن تعليق الاضراب حتى إشعار آخر

أعلنت النقابة العامة لموظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان “أوجيرو” في بيان، أن “المجلس التنفيذي أعلن تعليق الإضراب لعمال هيئة أوجيرو حتى إشعار آخر”.

وجاء في البيان: “بناء على الاجتماع، الذي عقد ظهر اليوم، في مكتب وزير الاتصالات بحضوره وحضور المدير العام لهيئة أوجيرو ومستشار الوزير نبيل يموت، وبناء على الاجواء الإيجابية التي سادت هذا الاجتماع لجهة تأكيد معاليه وسعادته على حرصهما على حقوق العاملين وإعلان الموافقة على الآلية والجداول التي أعدتها اللجنة المكلفة من قبل معالي وزير الاتصالات لوضع سلسلة جديدة لعمال الهيئة، يعلن المجلس التنفيذي تعليق الإضراب لعمال هيئة أوجيرو حتى إشعار آخر”.