تدابير سير في محاذاة جسر خلده

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن إحدى الشركات “ستقوم بأعمال حفر على الطريق المؤدي من محاذاة جسر خلده في اتجاه مفرق عرمون / المسلك الشرقي، اعتبارا من 6/3/2018 ولمدة شهر. وسيصبح السير على المسلك الغربي في الاتجاهين لمسافة اقل من 200 متر، بحيث يتم تحويل السير الآتي من:

– خلده في اتجاه عرمون على المسلك الغربي لمسافة حوالي 100 متر ليعود الى المسلك الشرقي.

– الشويفات على باقي المسلك الغربي ليرجع الى مسلكه عبر الفتحة تحت جسر خلده.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.