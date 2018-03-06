الحريري يكشف عن تكلفة برنامج الانفاق الاستثماري

اعتبر رئيس الوزراء سعد الحريري ان “لبنان يبدأ اليوم مرحلة جديدة وواعدة تتمثل بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنى التحتية لا سيما بعد إقرار مجلس النواب لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، مشيرا الى انّ “مشاركة القطاع الخاص في مؤتمر “سيدر” هو بأهمية الدول التي ستشارك في المؤتمر”.

وفي كلمة له خلال مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية قال الحريري: “الوضع الاقتصادي صعب ونحن نواجه تحديات كثيرة والازمة في سوريا القت بثقلها على الصادرات اضافة الى موجة تداعيات النزوج الكثيفة”، مضيفا: “الأزمات التي تعرض لها لبنان استنزفت الاقتصاد الوطني و أضعفت مؤسسات الدولة”.

واضاف: “لا بدّ من وضع برنامج استثماري ضخم وطموح يعيد إطلاق العجلة الإقتصاديّة، وبرنامج الإنفاق الاستثماري الذي وضعناه يفوق حجمه الـ16 مليار دولار ويضم أكثر من 250 مشروع في قطاعات مختلفة يمتد على كافة المحافظات ويهدف إلى إرساء بنية تحتية وخدمات عامة تواكب العصر وتواكب متطلبات القطاع الخاص والعيش الكريم”.

واكّد الحريري انّ “مؤتمر باريس يهدف إلى دعم الإستقرار الإقتصادي ووضع الأسس المتينة التي ستسمح لنا بالنهوض بإقتصادنا الوطني”.

وختم: “اليوم نعيد إحياء مشروع رفيق الحريري الوطني الذي حاول أعداء لبنان إيقافه باغتياله لكننا وبدعم كل محب للبنان وبشكل خاص الدول العربية وفي مقدمتهم السعودية سنكمل الحلم من حيث توقف”.