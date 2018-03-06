سوريا.. الابن يقتل أباه انتقاماً لوالدته!

تمكن عناصر فرع الأمن الجنائي في السويداء من إلقاء القبض على كل من المدعوين (نشوان-ش) و (ج- ش) وذلك للاشتباه بهما بقتل المغدور (نسيب- ش) وبالتحقيق معهما اعترف (نشوان- ش) وهو ابن المغدور بحصول خلافات دائمة بين المغدور وزوجته (ج- ش).

حيث قام المغدور أثناء وجوده في منزله برفقة زوجته بضربها وضرب ابنهما، فما كان من الابن إلّا أن قام بإحضار بندقية صيد كانت موجودة بالمطبخ وقام بحشوها بطلقة وأطلق النار على والده فأصابته أعلى الصدر وارتمى على إثرها المغدور أرضاً وعند مشاهدته يرتعش ويلفظ أنفاسه أطلق الابن النار عليه مرة أخرى ما أدى لقتله، فاتفق مع أمه على إخفاء الجثة ورميها داخل حفرة فنية بجانب المنزل وردمها بالحجارة والإسمنت ووضع لوح زنك فوق الفتحة، وحرق فراغتي الطلقتين بمدفأة حطب ورماهما خارجاً مع بقايا الرماد لإخفاء أي أثر لجريمتهما، كما اتفق المجرمان بإعلام الأقارب بمغادرة المغدور (نسيب-ش) المنزل.

وبعد الكشف عن الجريمة تم إخراج الجثة وإجراء فحص الطب الشرعي اللازم عليها ومصادرة البندقية والعثور على الفوارغ ومصادرتهم أصولاً.

وفي السياق ذاته قامت عناصر قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء بالاشتباه بوجود شخصين غريبين في أحد منازل بلدة عنز في الريف الجنوبي للمنطقة، وتم إبلاغ مديرية ناحية الغارية التي قامت بدورها بتوقيف (م-هـ) و (س- ش) أردنيي الجنسية، حيث ضبط في حوزة أحدهما مادة الحشيش ما استدعى توقيفهما.

وبالتحقيق معهما اعترفا بوجود كمية كبيرة من الحشيش والمخدر، ما استدعى عناصر قوى الأمن الداخلي بضبط 85 كيلو غرام حشيش و6000 حبة «تراما دول»، كما تم القبض على بقية أعضاء العصابة وإصدار مذكرات بحث بأسماء الأشخاص الذين جرى الاعتراف عليهم أثناء التحقيق، وتم تسليم الكميات المضبوطة لفرع المخدرات في السويداء.