ارتفاع الاحتياطي العام في البنك المركزي

أكد حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ أن “رفع سعر الفائدة في تشرين الثاني كان كافياً لتحقيق التوازن في السوق”، مشيرا إلى ان “ميزان المدفوعات سجل فائضا 235 مليون دولار أميركيا وهذا مؤشر إلى عودة التدفقات النقدية نحو لبنان”.

وأضاف سلامة في كلمة له خلال حفل افتتاح مؤتمر الاستثمار في ​البنى التحتية​ ان “مصرف لبنان يبقى ثابتا في سياسته الهادفة إلى تمكين ​القطاع المصرفي​، وتستعد هيئة الاسواق المالية إلى اطلاق منصة الكترونية للتداول في الارقام المالية التي يديرها ​القطاع الخاص​ ونأمل ان يتم ذلك مع تخصيص ​بورصة بيروت​”.

وتابع “حضرنا أسواق لكي تعمل على الاسس الحديثة من خلال تعاميم أصدرناها وبالتالي ستتمكن الشركات اللبنانية والشركات التي ستسثمر من خلال الشراكة مع الدولة من الاستفادة من السيولة التي ستستقطبها البورصة والمنصة”.