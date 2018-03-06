“العسكرية” أرجأت جلسات الملفات الجنائية

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد الركن الطيار حسين عبدالله، جلسات الملفات الجنائية الى مواعيد مختلفة، منها الى أيار وأخرى الى أيلول.

يذكر أن الملفات الجنائية التي تتابعها المحكمة العسكرية تتعلق بجرائم قتل وسرقة سيارات وابتزاز أصحابها، والتماس رشوة في سجن رومية مقابل ادخال مواد مخدرة.

كما تتابع المحكمة، الملفات المتعلقة بالانتماء الى عصابات وتنظيمات ارهابية بينها داعش والنصرة، والتخطيط لسرقة مصارف، وتمويل الارهاب، وتصنيع العبوات، والاتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة حربية، ونشر معلومات تتعلق بالعمليات العسكرية، وقتل وتخريب ومحاولة قتل ومقاومة الجيش اللبناني.