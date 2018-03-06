محبوبة وإجتماعية ومن أكثر النساء جاذبية.. من هي صاحبة هذا البرج؟

على صعيد العلاقات الإجتماعية هي الأكثر نشاطًا وقدرة على تكوين الصداقات وتوسيع دائرة معارفها من دون الحاجة لبذل أي مجهود يذكر لأنها ببساطة تتمتع بخفة دم وتعي جيدًا كيف تكسب الناس في صفها. هي في الوقت عينه من أكثر النساء جاذبية بحسب الأبراج ولكنها قد تتحول الى شخص مختلف تمامًا إذا ألحق أحد الأذى بها. إنها امرأة برج الحمل.

المرأة الحمل تحب الحياة وتحاول الإستفادة من كل لحظة فيها، صحيح أنها لا تعد من الأبراج الأكثر حظًا في الحياة بشكل عام لكنها تعلم جيدًا كيف تدير أمورها وتتخطى الأزمات ولو أنها تترك في نفسها أثرًا وجرحًا كبيرين.

شخصيتها تجذب الجميع من حولها اليها والذين يتقربون منها لتكوين الصدقات بفضل روحها المرحة ومودتها وقلبها الطيب وهذا يجعلها الأكثر شعبية من بين جميع الأبراج، الأمر الذي يثير غيرة الكثيرين منها كذلك.

في المقلب الآخر، هي أمّ مناضلة وتضع كل طاقتها في خدمة عائلتها وأطفالها لكن عندما تغضب فعلًا فالأفضل ألا يتواجد أحد أمامها اذ لا يمكن توقع ردات فعلها.

على الصعيد المهني، تسعى المرأة الحمل دائماً لأن تكون الأولى ويعود ذلك إلى طموحها الكبير في تحقيق الأهداف والإنجازات لكن شرط ألا تبذل الكثير من المجهود في سبيل ذلك. وفي الوقت عينه تتمتع بدرجات عالية من الذكاء مما يتيح لها تحقيق الأهداف بمجهود قليل مقارنة مع الأبراج الأخرى.