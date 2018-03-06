فيرا يمين: “اللي ما عندو أصيل ما عندو جديد”

أكدت عضو المكتب السياسي في المرده السيدة فيرا يمين أن “رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجيه لا يتخلى عن حلفائه حتى في الحسابات الانتخابية والانتخابات وهذا ما أكده في آخر لقاء له مع الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا السبب المرده أبقى على مرشحيه في زغرتا – الزاوية وعلاقتنا محكومة بالاحترام مع النائب بطرس حرب والكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية ومع قاعدة التيار الوطني الحر، اننا متحالفون مع حرب في البترون، في الكورة تحالفنا مع الوزير السابق فايز غصن والحزب السوري القومي الاجتماعي أما في بشري ومنطقة الجبة مع الشيخ ويليام جبران طوق والأرجح سيكون معه الشيخ روي عيسى الخوري، كريم الراسي حليفنا في عكار والصديق رفلي دياب في طرابلس وحليفنا وصديقنا النائب السابق جهاد الصمد في الضنية ولدينا مرشحون وحلفاء على كامل الخريطة اللبنانية”.

وقالت: “حملتنا الانتخابية الاعلامية نحن الثبات ونحن بكرا نحن المسامحة ونحن بكرا نحن الصدق ونحن بكرا نحن مبارح ونحن بكرا لأننا نعتمد المعادلة الزمنية

وكشفت يمين في حديث لها ضمن برنامج “الضوء الأخضر” عبر أثير اذاعة “صوت الشعب” أنه “قد ينشأ تجمع نيابي يرأسه سليمان فرنجيه يمتد من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب” و”اللي ما عندو أصيل ما عندو جديد”.

مشيرة الى أن عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من المملكة العربية السعودية ستتوضح التحالفات الانتخابية وتشكيل اللوائح أكثر فأكثر.

وتعليقاً على ما حدث في ايعال عندما منعت البلدية تعليق يافطة ترحيب بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل فتدخل محافظ الشمال وأصدر امراً بارسال دورية عسكرية لمؤازرة شخصين عملوا على تعليقها قالت يمين: “أهل ايعال عبّروا في اليوم الثاني عقب الزيارة انهم أوفياء للسيد طوني فرنجيه، أنا من الناس والطبقية والمنبرية لا أستخدمهما”.

وشددت يمين على أن هناك ضرورة لايجاد مساحة للمرأة في الحياة السياسية.

وعن علاقة المرده ببطرس حرب قالت يمين: “لم تحتاج الى ورقة اعلان نوايا وهي محكومة دائماً بالاحترام ولا ننسى وقوف حرب الى جانب فرنجيه في الانتخابات الرئاسية فنحن نتسم بالوفاء نحن معه في تحالف انتخابي بالنسبة لنا حاجة ونحن بالنسبة له حاجة”.

ورأت أن هناك امتعاضاً فعلياً من الشارع لجهة ترشيح الشيخ حسن زعيتر من قبل حزب الله في منطقة جبيل والكل يعرف ان الشيخ حسين واضح.

وعن ترشيح السيد طوني فرنجيه والاقطاع قالت: “ان مصطلح الاقطاع لا يصحّ اليوم لأن طوني فرنجيه شكّل حالة سياسية واجتماعية وهو من بيت عريق ففي دائرتنا مقلع اسمه “بيت فرنجيه” واذا استمر هذا المقلع بانتاج الصخور فلماذا نريد ان نبحث عن شخص آخر علماً ان هناك مرشحين آخرين للمرده في هذه الدائرة”.

واضافت: “استطعنا مع طوني فرنجيه ان نجمع بين وريث سياسي وشابّ مثقف طموح اثبت من خلال اطلالته الاعلامية الأخيرة أنه جدير بالقيادة”.