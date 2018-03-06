مفاجأة عن خطيبة كاظم الساهر..

قبل أيام قليلة ومن الولايات المتحدة، وبعد عزوف عن الزواج لمدة 18 سنة، أعلن كاظم الساهر رسمياً خطبته من فتاة تونسية، محطماً بذلك قلوب الكثير من المعجبات.

وكانت التساؤلات حول هوية الفتاة التي خطفت قلبه ونجحت في كسر عزوبيته، انتشرت منذ الأسبوع الماضي وقبل إعلان الخطوبة رسمياً.

وبحسب المعلومات الأولية فإن الفائزة بقلب قيصر الغناء، كاظم الساهر ، تدعى سارة مقني، وهي من محافظة صفاقس جنوب تونس، تنتمي إلى عائلة ثرية، وتبلغ من العمر 33 سنة، وتحمل إلى جانب الجنسية التونسية، الفرنسية. وقد درست إدارة الأعمال في إحدى الجامعات الخاصة؛ لكنها لم تعمل في مجال التجارة مثل أفراد عائلتها، نظرا لشغفها بالفنّ.

ذي فويس ومحاولة إنتاج أغنية

وحسب معلومات “سهام بن عبد الله” التي كانت تربطها بها علاقة قبل انقطاع أخبارها، فقد درست سارة الموسيقى بمعهد مختص في المدينة، قبل أن تهاجر منذ عامين إلى الولايات المتحدة للدراسة.

وأضافت بن عبد الله، في تغريدة على حسابها على “تويتر” قبل يومين، أن سارة كانت تسعى للمشاركة في برنامج ذي فويس بالموسم قبل الماضي، لأنها تتمتع بصوت جميل.

كما سبق لها أن أقامت في مصر لفترة قصيرة، وحاولت إنتاج أغنية خاصة بها، مضيفة أن أخبارها انقطعت بعد أن أغلقت حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.