شاهد لقطات محرجة في الأوسكار لن ينساها المشاهير!..

قيم حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ90 لعام 2018، على مسرح دولبي في مدينة هوليوود في لوس أنجلوس، وأعلن عن أسماء الفائزين بالجوائز. الا أنه وككل سنة وبسبب البث المباشر لساعات طويلة من الطبيعي أن تحصل بعض المواقف الطريفة والمحرجة التي ترصدها عدسات الكاميرات ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولهذا السبب، سنقدم لكم في التالي أبرز المواقف المحرجة والمضحكة التي حصلت في حفل الأوسكار لعام 2018:

جينيفر لورانس تواجه بعض المصاعب في الوصول الى مقعدها

المراسل ديف كارجر أراد التقاط صورة ومن ثم إظهارها للكاميرا. لكن على ما يبدو أن العملية لم تنجح!

المغنية ماري جي بليج وعدد من الفنانين تُركوا على خشبة المسرح للحظات طويلة بسبب عرض بعض الإعلانات مما جعل موقفهم محرجاً وغريباً.

اضطر عدد كبير من الفائزين لوضع جوائزهم على الأرض، وذلك لأنه لم تكن هناك منصة.

المنتج الأميركي أليكس جيبسون نسي ثني قميصه ووضعه تحت البنطال.

الممثل وعارض الأزياء أنسيل الغورت مد يده لمصافحة الفائز ولكن…

الممثلة ريتا مورينو كادت أن تسقط على أرض المسرح لو لم تتدارك الوضع

عند إعلان فوز الممثلة فرانسيس ماك دورماند بجائزة أفضل ممثلة دعيت الى المسرح لاستلام جائزة “الاوكتار” وليس “الأوسكار”. يبدو أن من أعلن اسمها كان متوتراً