من خرج من الغوطة فهو آمن حتى “من الملاحقة القضائية”!

قدمت روسيا عرضاً جديداً لمقاتلي الفصائل والكتائب الإسلامية المعارضة في الغوطة الشرقية لدمشق، يتضمن الخروج الآمن لهم ولأسرهم من المنطقة المحاصرة.

بيان للجيش الروسي جاء فيه أن روسيا تتكفل بنقل المسلحين وتأمين ممر آمن لمن يريد منهم الخروج من الغوطة.

اللافت في العرض الروسي أنه ضمن “الحصانة من الملاحقة القضائية” للخارجين، إضافة للسماح لهم بنقل أسرهم وأسلحتهم الفردية معهم.

الحكومة السورية لم تعلق على هذا العرض ولم يصدر أي بيان عسكري أو توضيحات من الحكومة حوله.

يذكر أن القوات الحكومية تحقق تقدماً سريعاً في الغوطة الشرقية حيث سيطرت على أكثر من 25% من مساحتها خلال أيام.