مسافر خلع ملابسه وبدأ بمشاهدة مواد إباحية!

تمكن طاقم طائرة، من أيقاف راكب بنغلاديشي عن خلع ملابسه ومهاجمة مضيفة طيران خلال رحلة انطلقت من ماليزيا.

وبحسب موقع النهار، وبعيد إقلاع طائرة تابعة لخطوط “ماليندو اير” من كوالالمبور، خلع الشاب البالغ من العمر 20 عاما ملابسه وبدأ بمشاهدة مواد إباحية على حاسوبه، كما حاول معانقة مضيفات طيران، رفضن التجاوب معه.

ونجح الطاقم والركاب في السيطرة عليه وربطوا يديه بقطعة ملابس طوال الرحلة.

واوضحت الخطوط الجوية، وهي الفرع الماليزي من شركة إندونسية، أن راكبا مزعجا، أوثقت يداه خلال الرحلة، وتمّ توقيفه عند وصول الطائرة.