الجيش السوري يضيق الخناق على الغوطة الشرقية

استعادت وحدات من الجيش السوري والقوى الرديفة اليوم كامل المزارع المحيطة بمسرابا وبيت سوى في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ويواصل الجيش السوري تقدمه باتجاه عمق الغوطة الشرقية بعد أن حرر أكثر من ثلثها وأصبح على مشارف دوما المعقل الرئيس لما يسمى “جيش الاسلام” سعيا منه لاستكمال حزام يفصل دوما في شمال الغوطة الشرقية عن حرستا غربها، وبذلك يضيق الجيش الخناق على المسلحين.

وكان الجيش السوري تمكن من السيطرة على المنطقة الممتدة من جنوب بلدة الشيفونية وصولا إلى شمال بلدة حوش الأشعري، وسيطر على مناطق في أطراف الغوطة الشرقية تشكل نحو 36% من رقعة سيطرة الجماعات المسلحة.

#عاجل#الجيش_السوري يواصل عملياته في الغوطة الشرقية لدمشق ويسيطر على عدد من المزارع شرق بلدة الريحان بعد مواجهات مع التنظيمات الارهابية المنتشرة في المنطقة#الإعلام_الحربي_المركزي — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) March 6, 2018