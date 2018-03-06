تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في مطار حميميم !!

6 مارس, 2018 - 4:13 مساءً المصدر: وكالات
تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في مطار حميميم !!

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بمقتل 32 شخصا بتحطم طائرة نقل روسية من طراز “أنطونوف – 26” أثناء هبوطها في مطار حميميم في سورية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: “تحطمت طائرة نقل روسية من طراز (إن 26) في 6 مارس حوالي الساعة 15:00 بتوقيت موسكو (14:00 بالتوقيت المحلي) أثناء اقترابها من مطار حميميم”.

وأضاف البيان أنه وفقا للبيانات الأولية، كان على متن الطائرة 26 راكبا وستة من أفراد الطاقم، لقوا حتفهم جميعهم.

وأضافت الوزارة إن سبب تحطم الطائرة في حميميم، وفقاً للمعلومات الأولية، قد يكون عطل فني.

وقالت وزارة الدفاع إن طائرة “آن-26” اصطدمت بالأرض قبل وصولها إلى المدرج بـ 500 متر

6 مارس, 2018

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