الرياشي يستقبل غرازييلا سيف

استقبل وزير الإعلام ملحم الرياشي في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، رئيسة اتحاد السفراء الدوليين في الولايات المتحدة، اللبنانية الاصل غرازييلا سيف، التي أطلعته على أجواء وجودها في لبنان والمؤتمر الصحافي الذي سيعقد لمناسبة يوم المغترب اللبناني الاسبوع المقبل في نقابة المحررين، “حيث سيتم تكريم اكثر من 50 اعلاميا برعاية وزير الاعلام، عملوا مع الاتحاد لإعلاء شأن الوطن وحفظ صورته في المجتمع الدولي من خلال وسائل اعلامية مكتوبة ومرئية ومسموعة ومواقع الكترونية لبنانية، ولا سيما من “تلفزيون لبنان” و”اذاعة لبنان”، اضافة الى توزيع الشهادات التكريمية التي تم اصدارها في اميركا حاملة “الرمز الخاص” كل بحسب اسمه ومركز عمله كمرجعية عنهم في الخارج”.

وأثنت سيف على “العمل الدؤوب لوزير الاعلام في ظل الظروف الراهنة للحفاظ على مؤسسات الدولة وايجاد السبل لتطويرها بحسب المعايير الحديثة والبرامج التثقيفية المتنوعة”.