١٠ أشهر لصناعة “ساندوتش”!

قام الشاب الفرنسي بينجامين كارل، بصنع ساندوتش في عشرة شهور، إذ بدأ بزراعة القمح وإنتاج الدقيق وإعداد الخبز، كما قام ببناء مزرعة خضراوات على سطح منزله في باريس.

كما اصطاد سمك التونة المستخدم في الساندوتش، وعمل على تربية الدجاج للحصول على البيض، وهي الخطوات التي استغرقت عشرة شهور، بحسب موقع sputniknews.

وعلق كارل على ما فعله بقوله إن هذه العملية كشفت حقيقة وجودية في العصر الحديث، وهي أن “جيل الألفية منخرط في بحث يائس عن شيء ما ليفعلوه بأيديهم”.

يذكر أنّ، كارل كان يعصر الزيتون للحصول على الزيت، ويغلي مياه البحر للحصول على الملح من أجل إعداد شطيرة بان باغنيت الفرنسية، التي يتم حشوها بالثوم وزيت الزيتون، والطماطم والفجل والبصل الأخضر والفلفل الأخضر والخرشوف، والتونة والبيض والريحان.