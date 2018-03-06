جلسة طارئة لــ مجلس الأمن حول الغوطة الشرقية غدا !!

أفادت صحيفة الشرق الأوسط، بأن مجلس الأمن الدولي، سيعقد يوم غد الأربعاء جلسة طارئة لبحث فشل تطبيق وقف إطلاق النار في سوريا.

عاجل من #نيويورك | مجلس الأمن يجتمع الأربعاء لبحث فشل تطبيق وقف إطلاق النار بـ #سورياhttps://t.co/5t3eIvPjBE — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) March 6, 2018

تجدر الإشارة إلى أن الجماعات المسلحة الواقعة تحت نفوذ واشنطن، في الغوطة الشرقية، تنفذ منذ بداية عام 2018، هجمات ضد وحدات القوات الحكومية السورية في حرستا (الغوطة الشرقية) بشكل يومي، في محاولة منها لتغيير حدود منطقة وقف التصعيد، ما يعد مخالفة لاتفاقات أستانا.

وكان مجلس الأمن الدولي وافق الشهر الماضي على قرار رقم 2401 يطلب من جميع أطراف النزاع السوري وقف إطلاق النار فورا” والتمسك بمراعاة الهدنة الإنسانية لمدة 30 يوما على الأقل في الأراضي السورية كلها، لضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين.