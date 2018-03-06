مقتدى الصدر يكشف عن حزبه الجديد

كشف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الثلاثاء، عن الحزب السياسي الجديد التابع له، مؤكدا تحالفه مع قوى أخرى لتشكيل كتلة سياسية وطنية.

وقال الصدر بحسب بيان له إن “حزب الاستقامة تابع للتيار الصدري”.

جاء ذلك ردا على سؤال نصه “بعض وسائل الإعلام تحاول الإيحاء إلى المواطنين بأن حزب الاستقامة هو تابع للتيار الصدري جملة وتفصيلا، ويتخذ قراراته منكم (الصدر) مباشرة، فهل هذا صحيح أم أنه حزب مستقل بقراراته؟”.





وأضاف الصدر أن الحزب “متحالف مع جهات أخرى ليكون عابرا للمحاصصة ويشكل كتلة وطنية”، مؤكدا “إننا سنعلن عن تبنيه أو عدمه لاحقا.. فاصبروا وأطيعوا”.

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الاثنين، أتباعه إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة، بالقول: “أنقذوا العراق بأصواتكم أيها المحبون للوطن، وإلا ضاع بأيدي الفاسدين”، بحسب بيان له.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية العراقية في 12 أيار المقبل، فيما أعلنت الحكومة العراقية تأجيل الانتخابات المحلية إلى كانون الثاني المقبل.