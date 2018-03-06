عائلة الشحرورة صباح تكشف عن اختفاء ابنتها “هويدا”

كشفت عائلة الشحرورة صباح عن اختفاء ابنتها “هويدا” وانقطاع أخبارها، بعد تستر عن الخبر دام أكثر من ستة أشهر.

وقالت جانو، ابنة شقيقة الراحلة صباح في تصريحات صحافية: “لا نعلم شيئا عن هويدا، فكنت أتواصل معها عبر رقمها اللبناني بتطبيق “واتساب”، ولكن منذ فترة طويلة أغلق الخط ثم تم بيعه لأشخاص آخرين، ومنذ ذلك الوقت لا أعلم عنها شيئا”.

وتابعت: “هويدا لديها رقمان لبناني وأميركي، والأخير لا تجيب عليه مطلقا، وشقيق صباح فعل كل ما في وسعه من أجل الوصول إليها لكنه فشل، ورغم تلقيه رسائل تفيد بأنها في أمريكا، إلا أنه سافر ولم يستطع الوصول إليها”.





وأكدت عائلة هويدا أنها فور وصولها لأمريكا عند عمها الطبيب هناك كانت تتواصل معهم “ثم انقطعت الاتصالات فجأة”.

جدير بالذكر أن هويدا هي ابنة صباح من الملحن المصري أيمن منسي، وشاركتها في العديد من الأفلام ولكنها لم تحقق نجاحا في عالم التمثيل، كما أنها تعاني الإدمان على المخدرات، وتحوم شكوك حول أن الإدمان هو سبب الاختفاء.