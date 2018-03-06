الجيش يُشيّع الشهيد شادي القسيس

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة عيتا الفخار – راشيا، بحضور عدد من المواطنين والعسكريين، العريف شادي القسيس، الذي استشهد بتاريخ4 / 3 / 2018 متأثراً بجراح كان قد أصيب بها جرّاء تعرّض آلية عسكرية لحادث سير أثناء تنفيذ دورية.

وبعد إجراء مراسم التكريم اللازمة له، تمّ تقليده أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ثم أقيمت الصلاة على روحه الطاهرة في بلدته عيتا الفخار، وقد ألقى العميد الركن علي رمضان ممثلاً وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف وقائد الجيش العماد جوزاف عون كلمة بالمناسبة، نوّه فيها بمناقبية الشهيد وتضحياته، وممّا قاله: ” إذا كانت الكلمات تعجز والمشاعر تفيض أمام استشهاد رفيقنا، وقد استعجلته يد القدر فخطفته في ريعان شبابه، فإننا جميعاً كعسكريين على استعداد دائم لدفع تلك الضريبة في ساحة الشرف أو خلال أداء الواجب على حدٍّ سواء، بملء الرضا والقناعة، ليقيننا بأنّ الوطن يولد ويتجدّد بشهدائه”.