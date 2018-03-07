اجتماع أستانا المقبل حول سوريا لن يضم أطرافاً سورية!

ستناقش الدول الضامنة “تركيا وروسيا وإيران” ملف المعتقلين دون تواجد لأي طرف سوري في اجتماع أستانا حول “سوريا” الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية “الكازاخستانية” التي قالت إن الاجتماع يهدف لتحليل النتائج التي تحققت خلال السنة الأولى من التعاون بشأن التسوية السياسية للأزمة في “سوريا” فضلاً عن عرض المزيد من الإجراءات المشتركة.

ووفق بيان للوزارة سيعقد الاجتماع بدون مراقبين أو أطراف “سورية”، وبحسب معلومات وردت من وزارة الخارجية الروسية، سيتم دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دي ميستورا” للاجتماع، “يعني متل يلي رايح يحضر عرس بدون العروس والعريس”.



وكشفت وزارة الخارجية الكازاخية عن عقد اجتماع في 16 آذار عشية اجتماع وزراء الدول الضامنة، يضم المسؤولين المعنيين ومجموعة العمل المشتركة المكلّفة بقضايا تحرير المعتقلين والرهائن ونقل جثث المحتجزين والبحث عن المفقودين في سوريا.

ويبدو أن الدول الضامنة التي تصر على الظهور بمظهر رب الأسرة في تعاطيها مع الملف السوري، تدرك خطورة تواجد الأطراف السورية في نقاش حول المعتقلين والمفقودين والرهائن، والله أعلم.