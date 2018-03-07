نجوى كرم لا تمتلك الكثير من الأيام للاستراحة

ختمت شمس الغنية اللبنانية “نجوى كرم” جولة ناجحة في كندا والولايات المتحدة حصدت خلالها الكثير من النجاحات، بينما لم تتمكن الصعوبات من ثنيها عن الظهور بكل أناقة وحيوية في كالغاري بكندا عقب اضطرارها لتغيير 3 طائرات قبل أن تصل إليها نتيجة عطل فني طارئ.

شمس الغنية لن تأخذ الكثير من الاستراحة قبل أن تتوجه إلى الشارقة حيث ستحيي حفل فني مع الفنان ملحم زين في مسرح المجاز يوم 9 آذار الحالي.

ويترقب جمهور الفنانة “كرم” حضورها بفارغ الصبر هذا مابدا واضحاً من خلال تفاعل معجبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين يعدون العدة لحضور حفلها القادم في الشارقة.