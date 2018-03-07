الحريري: هناك أمور يجب أن تتغير

لفت رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، الى أنه “هناك أمور يجب ان تتغير خاصة ​السلامة المرورية​”، مؤكدا “نفتخر بأننا متقدمون ومتحررون ونفهم أكثر من غيرنا وعندما خرج القانون خرج من يقول لماذا وضعنا كل هذه الغرامات”.

وأشار الحريري في كلمة له خلال اطلاق أعمال المجلس الوطني للسلامة المرورية، الى “أننا وضعنا هذا القانون لأن هناك مشكلة في هذا البلد لا أحد يعالجها”، مشددا على أنه “علينا ان نطبق هذا القانون وأنا برأيي أن أي شخص لا ينفذ القانون يجب مضاعفة الضبط المسطّر بحقه”.

وأكد أنه سيتابع هذا الموضوع “وأشكر كل الذي قاموا بهذه الحملة و​الاعلانات​ المؤثرة جدا”، مضيفا: “أنا فقدت أخي ب​حادث سير​ ولم يتحكم بالسيارة بسبب انزلاقه على ​المياه​ وأقول للأمهات ان هذه ​الحكومة​ ستقوم بكل جهدها لتطبيق هذا القانون بنصوصه الكاملة. ونأمل ان نرى هذا العام عدد حوادث أقل من الاعوام السابقة”.