ثمرة (شجرة الخبز) تحلّ مشكلة الجوع في العالم!

اكتشف علماء بريطانيون فوائد فاكهة غريبة، تمتلك نفس مجموعات البروتينات والفيتامينات الموجودة في بعض أنواع اللحوم.

وأطلق العلماء اسم (شجرة الخبز) على ثمرة “Jackfruit”، التي تحتوي على بروتينات وفيتامينات تنافس في قيمتها الغذائية اللحوم الحمراء.

وتحتوي (شجرة الخبز) أيضا، على كمية كبيرة من الحديد والبروتين والكالسيوم، هذه المواد الحيوية اللازمة لعمل كافة أعضاء الجسم، لكن طعم هذه الثمرة غير مستساغ وغريب بعض الشيء، ورائحتها تشبه رائحة الخضروات الفاسدة.

ويأمل العلماء بأن تحل ثمرة (شجرة الخبز)، مشاكل الغذاء في العديد من بلدان العالم، واستخدامها في تحضير الحساء والسلطات المتنوعة، لكن المشكلة تكمن في طريقة تخزين الثمرة الغريبة وإيصالها إلى أسواق الأغذية في العالم.