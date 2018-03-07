الكهرباء تحضر “بقوة” في جلسة الحكومة

أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي ان الرئيس ميشال عون هنأ الوزيرة عناية عز الدين على جهودها في الحكومة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال الرياشي خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء: “تناول رئيس الجمهورية الجدال الذي نفر حول دور الأجهزة القضائية والامنية وشدد على ضرورة احترام احكام القضاء وعدم تناولها”.

وتابع: “الرئيس الحريري عرض نتائج زيارته الى السعودية واكد انها ستشارك بمؤتمرات دعم لبنان، وان زيارته تمركزت حول امور تختص لبنان والمنطقة والتركيز على سياسة النأي بالنفس”.





وكان الرئيس عون قد تلا في مستهل الجلسة، ملخصا حول ملف الكهرباء في لبنان، عرض فيه تراكم عجزها وانعكاساته السلبية على الاقتصاد، حجم إنتاج واستهلاك الكهرباء في لبنان، الكلفة الإجمالية لإنتاج وشراء.