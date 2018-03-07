زوار اليرزة…

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الفريق جون لوريمر، يرافقه مساعد رئيس أركان الدفاع البريطاني للتدخل الدفاعي اللواء غيلز هيل، وبحضور السفير هيوغو شورتر، والملحق العسكري المقدم غريس غاننغ، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وبرنامج المساعدات العسكرية البريطانية المقدمة إلى الجيش اللبناني.

كما استقبل قائد القوات البحرية الفرنسية العاملة في البحر المتوسط الأميرال شارل هنري دو لا فافري دو شي ، بحضور الملحق العسكري الفرنسي العقيد كريستيان إيرو يرافقه النقيب البحري رومين ليهوكس ، وجرى التداول في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، خصوصا التعاون في مجال سلاح البحر.