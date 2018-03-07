جواز سفر​ جديد بألف ليرة فقط وبسرعة كبيرة

ركّز رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل، عبر “تويتر”، على أنّه “أصبح اليوم بإمكان اللبنانيين المسجلين للإقتراع في الخارج الحصول على ​جواز سفر​ جديد بألف ليرة لبنانية فقط وبسرعة كبيرة ومن دون كلفة نقل، وذلك للتمكّن من استعماله في ​الإنتخابات النيابية​ المقبلة”. وأشار إلى أنّها “خطوة جديدة من وزارة الخارجية لتسهيل انتخاب المنتشرين”.

اصبح اليوم بامكان اللبنانيين المسجلين للاقتراع في الخارج الحصول على جواز سفر جديد بالف ليرة لبنانية فقط وبسرعة كبيرة ومن دون كلفة نقل وذلك للتمكن من استعماله في الانتخابات النيابية المقبلة… خطوة جديدة من وزارة الخارجية لتسهيل انتخاب المنتشرين GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) March 7, 2018