جواز سفر​ جديد بألف ليرة فقط وبسرعة كبيرة

7 مارس, 2018 - 7:37 مساءً المصدر: وكالات
جواز سفر​ جديد بألف ليرة فقط وبسرعة كبيرة

ركّز رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل، عبر “تويتر”، على أنّه “أصبح اليوم بإمكان اللبنانيين المسجلين للإقتراع في الخارج الحصول على ​جواز سفر​ جديد بألف ليرة لبنانية فقط وبسرعة كبيرة ومن دون كلفة نقل، وذلك للتمكّن من استعماله في ​الإنتخابات النيابية​ المقبلة”. وأشار إلى أنّها “خطوة جديدة من وزارة الخارجية لتسهيل انتخاب المنتشرين”.

7 مارس, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل