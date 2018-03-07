اوجيرو: لا غرامة تأخير عن سداد فاتورة كانون الثاني

أصدر المكتب الاعلامي لهيئة “اوجيرو” البيان الآتي:

“تطمئن وزارة الاتصالات – هيئة اوجيرو المشتركين انها لن تضع قيد التحصيل الغرامة المفترضة عن التأخير الناتج عن سداد فواتيرهم المستحقة عن شهر كانون الثاني 2018، وفي حال حصل ذلك ستعمد الهيئة الى اعادة قيمة الغرامة في الشهر التالي.

من جهة ثانية، طرأ خطأ على نظام الفوترة في دائرة المكننة الخاص بفواتير المشتركين بخدمة الانترتت عبر شبكة الالياف الضوئية، تقوم الهيئة بتصحيح هذا الخلل لاعادة الفوترة الى طبيعتها.

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