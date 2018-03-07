اعتصام للجنة المستأجرين أمام بيت الوسط

نفذت لجنة المستأجرين في فرن الشباك الأشرفية طريق الجديدة اعتصاما امام “بيت الوسط”، تحدث خلاله المحامي أديب زخور الذي ناشد الرئيس سعد الحريري “عدم التوقيع على أي مرسوم”، وقال: “صرح وزير المالية انه لا توجد أموال كافية، يعني لا يستطيع الدفع للمستأجرين ويعطيهم وعدا في المستقبل. ليس مسموحا ان ترمى الناس في الشارع مثلما حصل مع المهجرين، ولان الكلفة 11 مليارا وهناك عجز في الموازنة”.

أضاف: “نحن نحرص على اموال الدولة اذا كان من اموال كافية، ونطالب بتعديل القانون ليكون منصفا وعادلا بين الطرفين. ان المعلومات التي تصل الى الرؤساء خاطئة، فهناك خطر على الامن القومي والاجتماعي ولن نسمح بتهجير المستأجر دون خطة سكنية والعيش المشترك يجب ان يبقى ولا يفككك. نريد العدالة للطرفين وعائلتنا امانة في رقبتكم”.

ثم سلم زخور مذكرة بالمطالب الى ضابط لتسليمها للرئيس الحريري.