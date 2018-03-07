الإمام موسى الصدر يدعو إلى تشكيل أول كتلة نيابية لحركة المحرومين

دعا الإمام موسى الصدر “رئيس حركة المحرومين ” إلى تشكيل أول كتلة نيابية لحركة المحرومين عبر وثيقة صادرة عن سماحته عام 1975 موجهة إلى بعض النواب

حيث دعا خلالها إلى تشكيل هيئة برلمانية لحركة المحرومين على أن لا تتنافى مع التزاماتهم الإقليمية وأن تهتم بمطالب المحرومين على كافة الصعد.

هذا و ينفرد موقع الحدث نيوز بنشرها ..

في حين أن مصدر هذه الوثيقة هو المحامي ” قاسم الضيقة ” الذي أكد الإلتزام بكافة تعاليم الإمام المغيب وضرورة الإستفادة من هذه القامة الجليلة وإن مضمون هذه الوثيقة ما جاء إلا ليأكد على مبدأ عدم الفصل بين العمل السياسي والعمل الجهادي وإن وجود كتلة نيابية وازنة تدعم المقاومة داخل المجلس النيابي تسهم باستمراريتها ، وبالتالي اهمية التصويت ودعم لوائح حزب الله وحركة أمل في كافة المناطق .