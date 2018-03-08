السفير الروسي يطلب من الأسد مغادرة دمشق!

السفير الروسي يطلب من الرئيس السوري “بشار الأسد” مغادرة دمشق على وجه السرعة وفوضى عارمة تعم العاصمة السورية دمشق.

خبر جديد تنطق به أضغاث أحلام المعارضة السورية التي لا توفر جهداً في إصدار المزيد من الاشاعات أمام ضعفها وقلة حيلتها وتراجع مناطق سيطرتها أمام ضربات الجيش السوري.

فالرئيس الأسد مايزال متربعاً على عرش عرينه في دمشق، ليضع عوداً بأعين كل من تمنوا رحيله وأغلبهم اليوم يجلس على أريكته متابعاً تفاصيل تقدم الجيش السوري وانتصار الدولة السورية على المخطط الذي أحاكوه لها حين كانوا في مراكز القرار.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز