حملة بوتين الرئاسية تصل الى لبنان

نشرت الصفحة الرسمية التابعة للسفارة الروسية في لبنان صورا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علقت في مناطق مختلفة من لبنان وذلك تمهيدا للإنتخابات الرئاسية المزمع اجرائها في 18 آذار الجاري في روسيا.

وعلقت السفارة الروسية على الصور وقالت ” اليوم انضم مواطنون روس في لبنان الى الحملة الانتخابية الرئاسية، ويمكن رؤية هذه الملصقات في مختلف المناطق اللبنانية. كما نأمل وندعو أن تشارك الجالية الروسية في الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجري في 18 أذار في المركز الثقافي الروسي في بيروت.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في روسيا يوم 18 آذار 2018. أما الحملة الانتخابية فانطلقت بشكل رسمي يوم 18 كانون الأول الماضي.