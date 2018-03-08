هل سيلتقي الحريري بجعجع.. ؟

خلافاً لِما تردّد في الساعات الماضية عن لقاء وشيك بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع، أكدت مصادر القوات لصحيفة “الجمهورية أنّ “لا شيء من هذا القبيل حتى الآن، واللقاء بينهما سيكون نتيجة تفاهم انتخابي جيد وعميق بين “القوات” و”المستقبل”، وبالتالي هذا التفاهم هو الذي يفتح باب اللقاء”.

وبحسب المصادر، فإنّ “الإتفاق بين “القوات” و”الإشتراكي” و”المستقبل” في دوائر الشوف عاليه، بعبدا، والبقاع الغربي بات في حكم المؤكّد والمُنجز وسيُعلن قريباً جدّاً، ويشمل تسمية المرشحين القواتيين: جورج عدوان في الشوف، أنيس نصّار في عاليه، بيار بو عاصي في بعبدا، الى جانب مرشحي “المستقبل” و”الإشتراكي”.

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