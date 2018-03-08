الجيش السوري يطرد المسلحين من بيت سوا بالغوطة الشرقية

سيطر الجيش السوري على بلدة بيت سوا شمال شرق حمورية وجنوب مسرابا عقب اشتباكات مع المجموعات المسلحة مساء الأربعاء.

وأكد مصدر ميداني لـدمشق الآن على انهيار تام في صفوف الإرهابيين بعد دخول الجيش السوري للمشارف الجنوبية والشرقية لبلدة بيت سوا، الأمر الذي توج بسيطرة الجيش السوري على كامل البلدة بعد هروب مسلحيها إلى المزارع المحيطة، كما عملت الوسائط النارية للجيش السوري على تمهيد دفاعات وخطوط إمداد الجماعات الإرهابية.

ويندرج تحرير الجيش السوري لبيت سوا ضمن عملية فصل الغوطة الشرقية إلى قسمين شمالي وغربي لتشتيت الجماعات الإرهابية وحصارهم في مساحات ضيقة، علماً أن الجيش السوري مستمر في العملية وبات يفصله أقل من 2 كلم للوصول إلى إدارة المركبات من جهتها الجنوبية الشرقية، لتبقى بلدة مديرا العائق الوحيد أمام القوات المقتحمة.

ولتحرير الجيش السوري لبلدة بيت سوا بعد استراتيجي آخر لقربها الكبير من مدينة حمورية التي انتفض أهلها في وجه الإرهابيين، وطالبوا الجيش السوري بدخول مناطقهم لتخليصهم من ممارسات الإرهابيين، كما انتفض أهالي سقبا وكفر بطنا المتاخمتين لحمورية، مما يبشر بقرب انتهاء الوجود المسلح بالقطاع الأوسط كون أهالي بلداته الرئيسة رحبت بالجيش السوري الذي بدوره سيلبي نداء المستضعفين في الغوطة الشرقية.

عملية الغوطة مستمرة، والجيش السوري لن يوقف زحفه حتى تحرير كامل مدن وبلدات وأهالي الغوطة الشرقية من الجماعات الإرهابية بلسان أحد القادة الميدانيين.