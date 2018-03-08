هكذا يجري الاقتراع واحتساب الاصوات.. النتائج في ساعات الفجر الاولى

أشار مستشار وزير الداخلية خليل جبارة في حديث لصوت لبنان (93.3) الى أن وزير الداخلية ومنذ بدء الكلام عن قانون الانتخابات الجديد شكل لجنة تقنية وضعت خطة متكاملة لتنظيم الانتخابات

بالإضافة الى غرفة عمليات مركزية ستشرف يوم الانتخابات على سير العمل وتقوم بعملية التنسيق بين الأجهزة الأمنية وبين الإدارات المعنية بالانتخابات.

وأوضح جبارة أن هناك ثلاثة أمور جديدة في القانون الحالي وهي الأوراق المطبوعة سلفاً التي تتضمن كل اللوائح المسجلة والتي يحصل عليها الناخب من داخل قلم الاقتراع وشرح أن لجان القيد طورت فبالإضافة الى العد اليدوي سيجري العمل من خلال برنامج الكتروني متطور لجمع النتائج واصدارها الكترونياً، وأضاف جبارة أننا سنشهد على اقتراع المغتربين لأول مرة .

وعن الشق الأمني لفت جبارة الى أن كل الأجهزة الأمنية ستكون مستنفرة يوم الانتخابات وموزعة على أقلام الاقتراع وسيصل عددها الى سبعة آلاف تقريباً.

وفي شرح مفصل عن الأوراق المطبوعة سلفاً فقال جابرة إنها تضم اللوائح، اسمها ولونها مع أسماء المرشحين وصورهم وعلى الناخب أن يضع علامة صح او X في المربع المخصص للائحة مع صوت تفضيلي واحد ،وأكد أن الأوراق لا تزور ولا يستطيع أحد تصويرها وهي تتضمن معايير حماية عالية جداً .

هذا وأشار جبارة الى أن الغاء الأصوات منوط بلجنة القيد فإذا اقترع الناخب بصوت تفضيلي فقط من دون التصويت للائحة يحسب الصوت للناخب واللائحة أما إذا اقترع بصوتين تفضيليين يحسب صوت للائحة وفي حال الاقتراع بصوتين تفضيليين كل في لائحة وصوت للائحة واحدة يحسب الصوت للائحة.

وفي خلال حديثه تحدث جبارة عن معايير جديدة للعازل تحمي سرية الاقتراع وخصوصية الناخب وتوقع اصدار النتائج في اول ساعات الفجر بعد الانتخابات كما أكد أن هيئة الاشراف على الانتخابات ستراقب الانفاق وتتخذ تدابير تتعلق بالرشاوى.

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