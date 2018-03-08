المسلحون يمنعون دخول المساعدات الإنسانية إلى الغوطة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تأجيل دخول قافلة المساعدات الإنسانية التي كانت مقررة اليوم الخميس إلى الغوطة الشرقية في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة يولاندا جاكمت: “قافلة اليوم تأجلت”، موضحة أن “الوضع الذي يتطور على الأرض هناك لا يسمح لنا بتنفيذ العملية”.

تجدر الإشارة إلى أن الوضع الإنساني في منطقة الغوطة الشرقية، قرب دمشق في سوريا، تفاقم في الأسابيع الأخيرة الماضية، وأجبرت قافلة مساعدات للجنة الصليب الأحمر الدولية على مغادرة مدينة دوما، من داخل المنطقة، بعد قصف المجموعات المسلحة والاشتباكات الجارية في المنطقة، ما حال دون تفريغ الشحنات الإنسانية بشكل كامل.

وكان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قد أعلن أمس الأربعاء، أن الأمم المتحدة لا تبحث خيار إنزال الشحنات الإنسانية من الجو في منطقة الغوطة الشرقية في سوريا.