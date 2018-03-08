الجيش السوري يفصل الغوطة إلى قسمين

قال قائد عسكري في القوات الرديفة لدمشق أن الجيش السوري تمكنت من شطر الغوطة الشرقية إلى جزئين، فيما توشك القوات الحكومية المتقدمة من الشرق أن تنضم إلى القوات عند الطرف الغربي للجيب.

ونقلت وكالة رويترز عن القائد العسكري الذي رفض ذكر اسمه، اليوم الخميس، أن عرض الجزء المتبقي من الأراضي الذي يربط الجزئين الشمالي والجنوبي للجيب يبلغ كيلومترا واحدا وتسيطر عليه القوات الحكومية، الأمر الذي يعني أن الغوطة الشرقية فصلت إلى جزئين، على حد قوله.

من جهته نفى المتحدث باسم فيلق الرحمن وهي من أهم مجموعات المعارضة في الغوطة الشرقية، وائل علوان، هذه المعلومات.