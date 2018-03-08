الحريري يترأس اجتماع اللجنة.. فهل تنتهي الموازنة؟

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع موازنة العام 2018 حضره نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل، سيزار ابي خليل، جمال الجراح، رائد خوري، ميشال فرعون ، محمد فنيش ويوسف فنيانوس والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

وكان الرئيس الحريري قد التقى وفدا من طلاب ثانوية السناء في جب جنين كان يقوم بجولة في السراي والتقط معهم الصور التذكارية.

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