الجيش السوري يعطي مهلة للمسلحين لتسليم الغوطة الشرقية

قال مصدر عسكري اليوم الخميس، إن الجيش السوري يعطي مهلة لمسلحي مسرابا لتسليم الغوطة الشرقية قبل انتهاء ساعات الهدنة وإلاّ فيهدد ببدء عمل عسكري ضدهم.

وكان قائد عسكري في القوات الرديفة لدمشق أعلن في وقت سابق من هذا اليوم أن الجيش السوري تمكنت من شطر الغوطة الشرقية إلى جزئين، فيما توشك القوات الحكومية المتقدمة من الشرق أن تنضم إلى القوات عند الطرف الغربي للجيب.

ونقلت وكالة رويترز عن القائد العسكري الذي رفض ذكر اسمه، أن عرض الجزء المتبقي من الأراضي الذي يربط الجزئين الشمالي والجنوبي للجيب يبلغ كيلومترا واحدا وتسيطر عليه القوات الحكومية، الأمر الذي يعني أن الغوطة الشرقية فصلت إلى جزئين، على حد قوله.

من جهته نفى المتحدث باسم فيلق الرحمن وهي من أهم مجموعات المعارضة في الغوطة الشرقية، وائل علوان، هذه المعلومات.