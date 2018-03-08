قتل زوجته وحصل على بوليصة التأمين على حياتها!

أقدم رجل أمريكي على قتل زوجته بعد أن اكتشفت علاقته مع امرأة أخرى، وحصل على مبلغ التأمين على حياتها البالغ 750 ألف دولار، قبل أن تظهر عشيقته لتكشف جريمته.

وكان واين فيلدمان، قد اتصل بخدمة الطوارئ وقال إنه وجد زوجته في الحمام جثة هامدة، وادعى أنها كانت قد تعاطت مادة مخدرة في الليلة الماضية، وغادر في الصباح، وعاد ليجدها ملقاة في الحمام دون حراك.

إلا أن الشرطة كانت متشككة في البداية بهذه الرواية، لكن التحقيقات، لم تتوصل إلى أي دليل يدين فيلدمان، والذي تمكن من الحصول على مبلغ 750 ألف دولار، كان قد أمن بها على حياة زوجته قبل نحو 5 سنوات من قتلها، بحسب صحيفة الدايلي

ميل البريطانية. غير أن الشرطة تلقت اتصالاً على الخط الساخن من امرأة، تقول إنها كانت على علاقة بالسيد فيلدمان.

وتمكنت العشيقة من التواصل مع زوجة فيلدمان، واكتشفت أنه كان يخدعها ويخون زوجته في نفس الوقت. وبعد إعادة فتح القضية بناء على الأدلة الجديدة، أظهرت التحقيقات أن فيلدمان قام بخنق زوجته بعد أن واجهته بخيانته، وتم اعتقاله وتقديمه للعدالة، ومن المقرر أن يخضع للمحاكمة بتهمة القتل المتعمد يوم 22 مارس الجاري.