أخطاء في الرجيم تضعف العضلات.. إحذروها!

يبحث كلّ من يريد خسارة الوزن الزائد عن طرق سريعة للوصول إلى هدفهم دون التفكير بما قد تسببه من مشاكل صحية أهمها ضعف العضلات. من هنا إن ضعف العضلات لا يفيد في الحفاظ على الوزن الصحي على المدى الطويل خصوصاً لناحية حرق الدهون ورفع التمثيل الغذائي ويقضي تماماً على النتائج التي تمّ الوصول إليها بعد الرجيم.

هل تضعف العضلات اثناء الرجيم؟

إن العضلات تضعف اثناء الرجيم في الحالات التالية:

– تناول سعرات حرارية أقلّ من المعدّل المطلوب أي عندما يحرم الجسم من العناصر الغذائية الضرورية ما يساهم في فقدان الكتلة العضلية والاحتفاظ بالدهون داخل الجسم.

– الامتناع عن تناول البروتينات في الرجيم يساهم في إضعاف العضلات أيضاً ذلك لأن البروتينات تعمل على بناء كتلة العضلات.

– عند اتباع حمية غذائية تعتمد فقط على الفواكه والخضروات دون تناول أي أطعمة أخرى توفر العناصر الغذائية الضروري المهمة لبناء كتلة العضلات.

– إذا تمّ اتباع حمية لخسارة الوزن دون ممارسة التمارين الرياضية ابداً ولا حتى المشي لمدة 30 دقيقة على الأقلّ.

– الإمتناع عن شرب الماء خلال اليوم مقابل الإكثار من شرب الشاي والقهوة حتى إذا كانت منخفضة السعرات الحرارية.

– اتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن خالية تماماً من الدهون حتى تلك الصحية منها والنشويات فهذا الأمر يسبّب إضعاف العضلات.

نصائح لإتباع رجيم دون إضعاف العضلات

– عند اتباع رجيم لخسارة الوزن من المهم ان تلتزموا بتناول الوجبات الثلاث أي الإفطار (أي بيضتين مسلوقتين أو وعاء من الشوفان مع كوب من الحليب الخالي من الدسم)، الغذاء ( الحبوب الغنية بالبروتين أو قطعة من اللحم أو الدجاج أو السمك) والعشاء (زبادي بدون دسم، أو سلطة الخضار) وما بينهم من وجبات أساسية دون تخطّي أيّ منها على الإطلاق.

– ممارسة الرياضة يومياً وبانتظام خصوصاً التمارين القلبية التي تساعد على بناء كتلة العضلات وتعمل على حرق الدهون بشكل أكثر فعالية ورفع التمثيل الغذائي.

– الحرص على شرب الكثير من الماء خلال اليوم وعدم تناول أكثر من كوبين فقط من القهوة أو الشاي خلال اليوم.