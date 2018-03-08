إذا كانت مولودة هذا البرج صديقتك.. فأنت عرضة للخيانة والطعن في الظهر!

من المعروف أن مولودة برج الجدي صاحبة شخصية طموحة للغاية وقوية خصوصاً أنها امرأة ناجحة لاسيما على الصعيد المهني والعملي.

إلا أن مولودة برج الجدي لا تعرف معنى الصداقة الحقيقية خصوصا عندما يتعلق الامر بحياتها المهنية وطموحها المهني، فهي مستعدة للتضحية بأصدقائها للوصول الى مبتغاها وأهدافها.

وبالتالي يجب الحذر من مولودة هذا البرج التي غالباً ما تكون شخصاً جدياً للغاية ومسؤولا وبالتالي من الافضل عدم تسليمه أي سرّ أو الوثوق به الى اقصى الحدود، فهذا من شأنه أن يعرضك للخيانة أو الطعن في الظهر.

من دون أن ننسى، أن امرأة الجدي قادرة على ضبط أعصابها والتحكم بردات فعلها الى اقصى الحدود، خصوصاً انها شخص عقلاني للغاية يحتكم للمنطق والعقل بعيداً عن الانفعالات العشوائية والمشاعر والاحاسيس.

وهي غالباً ما ترفض إظهار شخصيتها الحقيقية أمام الاخرين، خصوصاً انه يمكنها أن تكون مرحة واجتماعية في بعض الاحيان. الى ذلك، تتمتع مولودة هذا البرج بثقافة عالية تجعلها قادرة على الدخول في اي حديث وبالتالي الانخراط ضمن اي محيط، بعيداً عن الخجل او التردد، فهي صاحبة شخصية قوية وثقة عالية بالنفس.

إضافة الى ذلك، تملك امرأة الجدي كل المواصفات التي تخولها تسلم زمام القيادة واتخاذ القرارات المصيرية، خصوصا انها قادرة على العمل والتفوق تحت الظروف القاهرة والمستجدة، لاسيما انها تملك ارادة صلبة تجعلها تخوض كل التحديات والعراقيل مهما كانت والنجاح فيها بغية الوصول الى أهدافها كافة.