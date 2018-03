بمناسبة اليوم العالمي للمرأة, غرّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على حسابه الخاص عبر تويتر: “أمّاً كنت أو شقيقة أو زوجة أو ابنة أو صديقة أو زميلة، فأنتِ في القلب، ولك كل التقدير والدعم والاحترام”.

أمّاً كنت أو شقيقة أو زوجة أو ابنة أو صديقة أو زميلة، فأنتِ في القلب، ولك كل التقدير والدعم والاحترام #يوم_المرأة_العالمي

Mother, sister, wife, daughter, friend or colleague, you have all our affection, consideration, support and respect #WomansDay

