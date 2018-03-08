قافلة تقل 300 عائلة قصفت عند خروجها من الغوطة الشرقية !!

أعلن مركز مصالحة الأطراف المتحاربة في سورية التابع لوزارة الدفاع الروسية بأن قافلة تقل 300 عائلة تعرضت لقصف من قبل المسلحين أثناء توجهها نحو المخرج الجنوبي من غوطة دمشق الشرقية.

وأكد المتحدث باسم المركز اللواء فلاديمير زولوتوخين للصحفيين اليوم أن القافلة تعرضت للاعتداء، على بعد كيلومتر من الممر الإنساني الجديد في قرية المليحة، مضيفا أن القصف أسفر عن احتراق ثلاث سيارات، والمعلومات عن وقوع إصابات بين المدنيين في القافلة قيد التدقيق.

وذكر المسؤول العسكري الروسي أن المسلحين، بعد استهداف القافلة، هاجموا بقذائف الهاون الممر الإنساني نفسه، حيث تواجد في تلك اللحظة الأهالي المدنيين الذي يحاولون الخروج من الغوطة وكذلك فرق صحفيين غربيين وروس، لكن الاعتداء لم يلحق أي ضرر بشري.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية بأن الحكومة بالتعاون مع الفعاليات الشعبية ووجهاء الغوطة هيأت ممرا جديدا لإخراج المدنيين من منطقة القتال عبر طريق جسرين-المليحة.

وحذرت الوكالة من أن المسلحين لا يزالون يمنعون المدنيين من مغادرة الغوطة، واستهدفوا إحدى سيارات النقل الكبيرة التي كانت تقل عددا من العوائل، لدى محاولتها الخروج من المنطقة عبر الممر الجديد، مما أجبرها على العودة.

وسبق أن تعرض الممر الإنساني الأول الذي تمت إقامته في مخيم الوافدين غير مرة للقصف من قبل المسلحين، بهدف منع المدنيين من مغادرة المنطقة، حسب تصريحات المسؤولين الروس.