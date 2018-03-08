يونيفيل: إسرائيل ولبنان لا ترغبان في الحرب

اعلنت اليونيفيل إن هناك محادثات تجري بين لبنان وإسرائيل بشكل يومي تقريبا لحل نزاع حدودي أدى إلى تصعيد حدة التوتر بينهما.

وقال أندريا تيننتي المتحدث بإسم القوة التي تحفظ السلام على الحدود وتتوسط في المحادثات “هناك مشاركة كاملة من كل الأطراف وعقدت لقاءات بشكل يومي تقريبا، هذا حوار مفتوح، لم ينسحب أي فرد من تلك الاجتماعات على الإطلاق”.

وعقد لبنان وإسرائيل ويونيفيل محادثات ثلاثية كل بضعة أسابيع في مبنى على الحدود قرب قاعدة قوات حفظ السلام في الناقورة، وقال تيننتي إن تلك الاجتماعات تعقد الآن بفواصل زمنية أقل إضافة إلى محادثات غير مباشرة بين الجانبين تجرى من خلال يونيفيل.





وقال تيننتي “هناك رغبة في إبقاء هذا الحوار مفتوحا… أعتقد في الوقت الراهن وبخلاف التصريحات الحادة… الواقع على الأرض مختلف وليس هناك ميل لعدم الاستقرار أو للحرب”.