توقيف اللحام مروّج المخدرات

9 مارس, 2018 - 2:14 مساءً
توقيف اللحام مروّج المخدرات

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 8/3/2018 وفي محلة مفرق السكسكية – صيدا، ونتيجة لعمليات الرصد والمتابعة، كمنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية لأحد مروجي المخدرات، وتمكنت من توقفه على متن سيّارة نوع “هوندا”، ويدعى: – ا. غ. (مواليد عام 1972، لبناني)، وضبطت بحوزته:

/225/ غ من مادة حشيشة الكيف
/40/ حبة بنزكسول
/4/ حبات فاليوم
/4/ حبات ونصف فراولة
/1/ غ من مادة الكوكايين
هاتف خلوي.
وقد تبين انه يعمل “لحاماً”، وهو من أصحاب السوابق بجرائم المخدرات.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

9 مارس, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل