حملة بوتين الرئاسية تصل لبنان.. وصاحب الفكرة يوضّح

نشرت الصفحة الرسمية التابعة للسفارة الروسية في لبنان صورا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علقت في مناطق مختلفة من لبنان وذلك تمهيدا للإنتخابات الرئاسية المزمع اجرائها في 18 آذار/ مارس القادم في روسيا.

وعلقت السفارة الروسية على الصور وقالت ” اليوم انضم مواطنون روس في لبنان الى الحملة الانتخابية الرئاسية، ويمكن رؤية هذه الملصقات في مختلف المناطق اللبنانية. كما نأمل وندعو أن تشارك الجالية الروسية في الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجري في 18 أذار في المركز الثقافي الروسي في بيروت.

قال المواطن اللبناني محمد صعب، الذي نشر صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منطقة سكنه جنوبي لبنان، إن الخطوة كانت عفوية منه.

وكان صعب قد نشر 15 لافتة، في منطقة صور جنوبي لبنان، مؤيدة للرئيس بوتين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال صعب لـ “سبوتنيك”، إن هذه الخطوة عفوية، وجاءت لتشجيع الانتخابات الرئاسية التي ستحصل في روسيا الاتحادية، ، وحبا بالدولة الروسية وبالرئيس فلاديمير بوتين، لأنه رجل عظيم وكبير”.

وأشار صعب إلى أن “هذه الفكرة لاقت أصداء إيجابية في منطقة صور، الفكرة أعجبتهم كثيرا، وتلقيت دعم كبير من الجميع، لأن أهالي المنطقة يحبون الرئيس الروسي”.

واختتم صعب حديثه قائلا “بوتين رئيس مميز، وبسبب عظمة روسيا واندفاعها في المنطقة أحببت أن أقوم بهذه الخطوة”.

يذكر أن محمد صعب يعمل منذ العام 1995 في روسيا الإتحادية ولديه زوجة روسية.

يشار أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في روسيا يوم 18 آذار/ مارس عام 2018. أما الحملة الانتخابية فانطلقت بشكل رسمي يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.





