سيارات لنقل السجناء من السفارة الأميركية إلى قوى الأمن

أعلنت السفارة الاميركية، في بيان، انها “قدمت الى قوى الأمن الداخلي 6 سيارات جديدة لنقل السجناء، ومن خلال هذه العملية تكون السفارة بالعمل مع مكتب انفاذ القانون الدولي ومكافحة المخدرات التابع لوزارة الخارجية الأميركية، قد قدمت الى قوى الأمن الداخلي 29 سيارة لنقل السجناء بقيمة 1.4 مليون دولار للاستخدام في نظام السجون اللبناني. تلتزم الولايات المتحدة دعم نظام السجون اللبناني في عمله على تأمين سلامة السجناء وموظفي السجون، مع المساهمة في كفاءة النظام القضائي”.

ويعتبر توفير المعدات هذا جزء من شراكة الحكومة الأميركية الطويلة الأمد مع حكومة لبنان في عملها على توفير الأمن والاستقرار للمواطنين اللبنانيين. هذا ومنذ العام 2006، قدمت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 178 مليون دولار في عمليات التدريب والمعدات لقوى الأمن الداخلي من أجل إنفاذ سيادة القانون وحماية الشعب اللبناني.